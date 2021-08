Vídeo: filhas de Gugu acusam tia de manipulação e mentira, diz colunista

Em vídeo, as gêmeas desabafam sobre a tia e o processo de reconhecimento da união estável de sua mãe, Rose Miriam, com o falecido Gugu Liberato. Assista à gravação das filhas do apresentador

As gêmeas Marina e Sofia, filhas do apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico, acusam a tia Aparecida Liberato de manipular e mentir para elas. Em vídeo divulgado pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópole, as herdeiras do apresentador afirmam que a dificuldade do processo de reconhecimento da união estável de sua mãe, Rose Miriam, com o seu pai, é devido a empecilhos causados por sua tia.

“Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós, eu não sei porque eles não reconhecem minha mãe como companheira do meu pai, porque eu reconheço”, desabafa Sofia ao colunista.

Segundo as filhas de Gugu, o advogado contratado pela tia omitia informações sobre o processo e ignorava suas falas sobre a união estável de seus pais. Por conta disso, elas resolveram se emancipar e contratar o advogado Nelson Wilians, que representa também Rose Miriam, para iniciar um novo processo.

“Antes eles queriam conversar comigo, mas quando eu discordei deles, não quiseram mais. Eles falaram que nunca vão aceitar que minha mãe era a companheira do meu pai e que era para gente não se meter em nada”, afirma Marina.

Ainda de acordo com as gêmeas, a desconfiança na tia veio por meio de atitudes estranhas observadas por um longo período. "Há muito tempo a gente começou a desconfiar da nossa tia porque a gente achou muito estranho o jeito que ela agia com a gente, tratando a gente como criança, representando e explicando as coisas como se a gente tivesse oito anos de idade", disse Marina.

Sobre o assunto Filhas de Gugu entram na Justiça contra tia e apontam 'sumiço de dinheiro'

Filho de Gugu Liberato celebra formatura em escola dos Estados Unidos

Por fim, Marina e Sofia contam que tentaram se reunir com a família do pai para que a união estável fosse reconhecida. De acordo, com elas, a mãe, Rose Miriam, abriria mão da herança, em troca do documento. "Falei que o mais importante para minha mãe era a união estável e não o dinheiro, e que por isso ela abriria mão do dinheiro que é 50%. Eles começaram a falar que não iam reconhecer porque ela não tinha união estável", conta Marina.

"Disseram que ela era só barriga de aluguel . Isso não é verdade. Minha tia disse que nós éramos infantas e desesperadas. Muitos adjetivos negativos", completa Sofia.

No mês passado, em reportagem da UOL sobre o mesmo caso, a assessoria de Aparecida Liberato "afirmou que os advogados dela não comentam assuntos que se encontram em segredo de Justiça".

Tags