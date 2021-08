Roberto Carlos defende fim do aperto de mão para proteger a saúde

A Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), a primeira a entrar em operação no Brasil, decidiu reduzir em 50% o percentual de reajuste de preços do setor 1. Os valores são corrigidos anualmente pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), que sofreu variação de 25,71%, de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. Porém, para manter as condições empresariais competitivas em meio à pandemia, o percentual que será aplicado pela ZPE cearense até 31 de janeiro de 2022 será de 12,85%.

A decisão foi tomada na 144ª Reunião de Diretoria Executiva da ZPE, do início deste mês, e publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 17. Na justificativa da portaria 38/2021, o presidente da ZPE Ceará, Eduardo Neves, pondera que a nova tabela de preços com 50% de abatimento no reajuste leva em consideração "a necessidade de manter condições comerciais e empresariais atrativas e competitivas na gestão e desenvolvimento da ZPE do Pecém mesmo durante o difícil período experimento em razão da pandemia".

Os efeitos da portaria terão vigência e validade até 31 de janeiro de 2022, automaticamente prorrogados até nova atualização, podendo sofrer adequações de acordo com as necessidades operacionais.

No primeiro semestre deste ano, a ZPE do Ceará registrou crescimento de 17,3% na sua movimentação de cargas. Foram mais de 6,3 milhões de toneladas (t) que passaram pelos gates da free trade zone (portões de comércio livre) cearenses, aproximadamente 930 mil t a mais ante igual período do ano passado.

