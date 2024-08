Medalhas: quadro completo e atualizado hoje, 10, nas Olimpíadas

Confira o ranking de países medalhistas nas Olimpíadas 2024 neste sábado, 10 Crédito: Luiza Moraes/COB

Nas Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil tem apresentado um desempenho marcante. O País fecha esta sábado conquistando um total de 18 medalhas até o momento, sendo 3 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze. Confira o quadro de medalhas atualizado hoje dia 9 de agosto (09/08). VEJA os momentos mais emocionantes das Olimpíadas 2024 até agora

Até este sábado, 10, o Brasil conquistou três medalhas olímpicas:

No surfe, Tatiana Weston-Webb garantiu a prata, e Gabriel Medina, o bronze. Outros atletas como Caio Bonfim na marcha atlética e Rayssa Leal no skate também subiram ao pódio.

O desempenho do Brasil, além de aumentar seu quadro de medalhas, reforçou o protagonismo em modalidades como ginástica e judô. Confira abaixo o quadro de medalhas tanto do Brasil quanto dos outros países em todas as modalidades esportivas.



Quadro de medalhas das Olimpíadas atualizado hoje, 10 CONFIRA AQUI o quadro de medalhas Medalha olímpica: história, quanto custa e curiosidades Os Jogos Olímpicos de verão voltam a Paris 100 anos depois da última edição realizada na cidade. Para comemorar o marco, o comitê organizador estabeleceu uma parceria com a joalheria e relojoaria Chaumet para criar o design das medalhas.

A empresa faz parte da holding LVMH, especialista em artigos de luxo e proprietária de outras marcas como Louis Vuitton, Givenchy e Chandon. Com tanta sofisticação envolvida, surge a dúvida de quanto custa para produzir as medalhas. Conheça a seguir a história do prêmio esportivo, o seu valor de produção e quanto ela pode valer para o atleta.

As medalhas olímpicas são realmente de ouro? Nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, realizados na cidade de Atenas, em 1896, o vencedor recebia um ramo de oliveira e uma medalha de prata. James B. Connolly, de Massachusetts, Estados Unidos, foi o primeiro campeão olímpico moderno a receber esse prêmio. Somente nos Jogos Olímpicos de Saint Louis, em 1904, medalhas de ouro, prata e bronze foram concedidas para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Com exceção das medalhas dos eventos equestres de 1956, as medalhas dos Jogos Olímpicos foram padronizadas a partir de 1928. De um lado, havia o desenho tradicional da deusa da vitória, segurando uma palma na mão esquerda e uma coroa de vencedor na mão direita. Do outro, um campeão olímpico era carregado triunfalmente pela multidão, com um estádio olímpico ao fundo.