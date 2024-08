Ana Patrícia e Duda vencem canadenses e mulheres brasileiras conquistam 3° ouro em Paris

O Brasil conquistou a medalha de ouro no vôlei de praia feminino das Olimpíadas de Paris-2024. Em uma noite brilhante sob os pés da Torre Eiffel, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda bateu as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a , com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10.

Em um jogo pegado, levou a melhor desde o início quem errou menor e quem soube se aproveitar da fragilidade das adversárias. No primeiro set, ainda que tenha começado mal, Ana Patrícia e Duda não emurcheceram e foram atrás da virada, somando 26 a 21, mas as canandeses não deixaram barato.

No segundo set, a dupla adversária soube explorar as fragilidades brasileiras e conseguiu uma grande vantagem, por 12 a 21, fazendo o embate ir para o tie break. No tie-break, o jogo ficou ainda mais pegado, com discussões entre as jogadoras e o Brasil conseguiu levar a melhor por 15 a 10.