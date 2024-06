Olímpiadas 2024: quando começa, onde será e como assistir ao vivo

As Olimpíadas de Paris, na França, começarão neste mês de julho. Confira as datas, os principais locais e saiba quem vai transmitir os jogos

Curiosamente, a cerimônia de abertura, no dia 26 de julho, não será o primeiro evento dos jogos, pois a disputa no futebol masculino será iniciada no dia 24 de julho. O dia 11 de agosto, com a cerimônia de encerramento, representará o fim das disputas.

Com uma história extensa, que remete a tradições antigas , estas Olimpíadas representarão a trigésima edição dos Jogos de Verão, ainda que a contagem oficial seja de XXXIII (33), por conta do cancelamento de três edições.

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, em Paris , capital da França, reunirão diversos esportes, competidores e espectadores ao redor do mundo. A Olimpíada começa no dia 26 de julho e acaba dia 11 de agosto.

Olimpíadas de Paris 2024: onde será?

Pela quantidade de modalidades esportivas, diversos locais servirão como sedes para os Jogos Olímpicos de 2024. Além de Paris, cidades como Lille, Marselha, Lyon, Bordeaux, Nice, Saint-Étienne e Nantes receberão disputas.

Confira alguns dos principais locais das Olimpíadas de 2024:

Stade de France: estádio mais popular do país, o Stade de France sediará as competições de atletismo e rugby sevens. O local, com capacidade para 77.083 pessoas, ganhou notoriedade na Copa do Mundo de Futebol de 1998, na França. Foi em tal palco que os franceses superaram o Brasil por 3 a 0 na final do torneio.

estádio mais popular do país, o Stade de France sediará as competições de atletismo e rugby sevens. O local, com capacidade para 77.083 pessoas, ganhou notoriedade na Copa do Mundo de Futebol de 1998, na França. Foi em tal palco que os franceses superaram o Brasil por 3 a 0 na final do torneio. Roland Garros: um dos lugares mais importantes para a história do tênis, Ronald Garros será o local de disputa do tênis e também do boxe. A capacidade é de 34.000 pessoas e as dependências incluem 18 quadras de saibro.

um dos lugares mais importantes para a história do tênis, Ronald Garros será o local de disputa do tênis e também do boxe. A capacidade é de 34.000 pessoas e as dependências incluem 18 quadras de saibro. Parc des Princes: abordando mais um popular estádio do país, o Parc des Princes é a casa do Paris Saint-Germain desde 1974 e também recebeu jogos da Copa do Mundo de 1998. A capacidade é de 47.926 pessoas, que poderão acompanhar o futebol olímpico neste ano.

abordando mais um popular estádio do país, o Parc des Princes é a casa do Paris Saint-Germain desde 1974 e também recebeu jogos da Copa do Mundo de 1998. A capacidade é de 47.926 pessoas, que poderão acompanhar o futebol olímpico neste ano. Campo de Marte: o local fica entre a Torre Eiffel e a Escola Militar. Sua arena, uma instalação temporária, receberá as competições de judô e luta. Além disso, os duelos do vôlei de praia acontecerão ao ar livre, com vista para a icônica Torre Eiffel.

o local fica entre a Torre Eiffel e a Escola Militar. Sua arena, uma instalação temporária, receberá as competições de judô e luta. Além disso, os duelos do vôlei de praia acontecerão ao ar livre, com vista para a icônica Torre Eiffel. Estádio Pierre Mauroy: a instalação poliesportiva construída em 2012 fica em Lille e pertence ao LOSC Lille, clube de futebol da cidade. Tem cerca de 50.000 lugares e será o palco das disputas de basquete e handebol.

a instalação poliesportiva construída em 2012 fica em Lille e pertence ao LOSC Lille, clube de futebol da cidade. Tem cerca de 50.000 lugares e será o palco das disputas de basquete e handebol. Palácio de Versalhes: o palácio era a casa da corte do rei Luis XIV e é um dos locais mais importantes da história do país. Uma arena temporária, com capacidade entre 15.000 e 40.000 espectadores, foi construída para receber embates de hipismo e pentatlo moderno.

Ingressos das Olimpíadas de Paris: CONFIRA como comprar e quanto custa

Olimpíadas de Paris 2024: onde assistir ao vivo?

Os espectadores dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, terão diferentes opções para acompanhar os eventos.

A Globo transmitirá as Olimpíadas na televisão aberta, com a cobertura do SporTV na televisão fechada e do Globoplay no streaming.

Em adendo, o canal de YouTube CazéTV também trará uma programação com diversas disputas olímpicas.