Medalha olímpica: saiba história, quanto custa e curiosidades

As medalhas de Paris 2024 apresentam elementos culturais e estéticos que remetem à cidade Crédito: Comitê Olímpico Internacional / Divulgação

Os Jogos Olímpicos de verão voltam a Paris 100 anos depois da última edição realizada na cidade. Para comemorar o marco, o comitê organizador estabeleceu uma parceria com a joalheria e relojoaria Chaumet para criar o design das medalhas. A empresa faz parte da holding LVMH, especialista em artigos de luxo e proprietária de outras marcas como Louis Vuitton, Givenchy e Chandon. Com tanta sofisticação envolvida, surge a dúvida de quanto custa para produzir as medalhas. Conheça a seguir a história do prêmio esportivo, o seu valor de produção e quanto ela pode valer para o atleta.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp As medalhas olímpicas são realmente de ouro? Nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, realizados na cidade de Atenas, em 1896, o vencedor recebia um ramo de oliveira e uma medalha de prata. James B. Connolly, de Massachusetts, Estados Unidos, foi o primeiro campeão olímpico moderno a receber esse prêmio. Somente nos Jogos Olímpicos de Saint Louis, em 1904, medalhas de ouro, prata e bronze foram concedidas para o primeiro, segundo e terceiro lugares.

Com exceção das medalhas dos eventos equestres de 1956, as medalhas dos Jogos Olímpicos foram padronizadas a partir de 1928. De um lado, havia o desenho tradicional da deusa da vitória, segurando uma palma na mão esquerda e uma coroa de vencedor na mão direita. Do outro, um campeão olímpico era carregado triunfalmente pela multidão, com um estádio olímpico ao fundo. Regulamentadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), as medalhas devem exibir a deusa grega da vitória, o emblema olímpico, o nome completo dos Jogos em questão, o nome do esporte ou disciplina em questão. Além disso, elas devem refletir a aparência visual, além de elementos culturais e estéticos selecionados pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (OCOG). As medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, por exemplo, combinavam metal com jade. Mas assim como as primeiras concedidas, até hoje, as medalhas de ouro olímpicas são feitas principalmente de prata, com apenas uma pequena porcentagem de ouro. O COI estabeleceu regras para a produção e o design das medalhas olímpicas. Suas matérias-primas são especificadas como: Primeiro lugar (medalha de ouro): composto principalmente de prata com pureza de pelo menos 92,5% e banhado com pelo menos 6 gramas de ouro puro



(medalha de ouro): composto principalmente de prata com pureza de pelo menos 92,5% e banhado com pelo menos 6 gramas de ouro puro Segundo lugar (medalha de prata): composto de prata com pureza de pelo menos 92,5%



(medalha de prata): composto de prata com pureza de pelo menos 92,5% Terceiro lugar (medalha de bronze): composto de bronze, uma liga feita principalmente de cobre e outro metal, como estanho ou zinco. Quanto valem as medalhas olímpicas de Paris 2024? As medalhas das Olimpíadas de Paris apresentam um diferencial local importante. Os designers da Chaumet conseguiram inserir, na parte frontal, uma peça hexagonal de 18g de aço feita inteiramente com peças retiradas da Torre Eiffel.

Cada medalha pesa cerca de 530 gramas e tem o símbolo dos jogos e os anéis olímpicos cravados, além de seis botões de ouro cravejados. O outro lado da medalha olímpica traz a deusa da vitória, a Acrópole de Atenas e a Torre Eiffel ao redor do hexágono de ferro, com a intenção de mostrar “o brilho da França no mundo e o brilho dos atletas nos Jogos”, nas palavras do Comitê Olímpico Internacional. Para descobrir quanto a medalha olímpica de ouro pode valer, O POVO verificou a cotação dos materiais brutos e fez as contas. Se hoje o prêmio do primeiro lugar fosse derretido, ou decomposto em seus materiais principais poderia valer R$ 5.343,05.