Olimpíadas: Brasil já ganhou 150 medalhas; veja atletas e esportes premiados

Conheça os atletas que fizeram história no esporte brasileiro e veja quais modalidades mais trouxeram medalhas ao País. As Olimpíadas de Paris 2024 começam em julho

Faltando pouco mais de 50 dias para o início das Olimpíadas de Paris 2024, as expectativas acerca do desempenho do Brasil na competição se intensificam. A competição começa no dia 26 de julho e vai até o dia 11 de agosto.

Das 29 edições da versão moderna dos Jogos Olímpicos, o Brasil participou das últimas 20. Ao todo, o País arrematou um total de 150 medalhas.

O time brasileiro já garantiu 239 vagas e 216 atletas confirmados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Confira a seguir as conquistas dos atletas brasileiros nos últimos 104 anos de competição.