Rayssa Leal se torna a atleta mais jovem da história a conquistar medalhas em duas olimpíadas

Habituada a fazer história pelo Brasil nas pistas de skate, a jovem skatista Rayssa Leal, de 16 anos, atingiu mais uma marca emblemática. Com a medalha de bronze conquistada na modalidade street nos Jogos Olímpicos de Paris, a “fadinha”, como é carinhosamente conhecida pelos fãs de esporte, se tornou a atleta mais jovem a ganhar medalhas em duas olimpíadas.

A primeira medalha foi de prata, conquistada em Tóquio 2021, com apenas 14 anos, na mesma modalidade. O bronze, conquistado na tarde deste domingo, 28, veio em uma final emocionante, na qual a maranhense garantiu seu lugar no pódio com uma manobra decisiva em sua última apresentação, alcançando uma pontuação total de 253.37.

Entre todas as brasileiras com menos de 24, Rayssa foi a primeira a se tornar multimedalhista, a mais jovem entre todas. Em Paris, a competição não foi fácil. em uma final de alto nível de habilidade e técnica.