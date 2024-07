Duda e Ana Patrícia nas Olimpíadas: quem é a dupla no vôlei de praia

Líderes do ranking mundial, Duda e Ana Patrícia podem não parecer muito à primeira vista: uma é sergipana e nasceu com o pé na areia; a outra, uma mineira que cresceu longe das praias. Mas, nas Olimpíadas de 2024, a dupla se une com um objetivo em comum: representar o Brasil no vôlei de praia.

Se o País terminou sem medalhas na modalidade durante a última edição de Tóquio 2020 — a primeira vez na história do Brasil —, as atletas Duda e Ana Patrícia chegam como um destaque no cenário.

As duas já desembarcaram na França e esperam o momento de sua estreia, marcada para o domingo, 28 de junho, contra Elghobashy e Abdelhadyo, do Egito. A disputa acontece no Estádio Torre Eiffel, construído no Champ de Mars.