Além do breaking, veja outras modalidades curiosas em Olimpíadas

O breaking estreou oficialmente no quadro de competições olímpicas nessa sexta-feira, 9 de agosto, porém outros esportes no mínimo 'curiosos' também estiveram presentes em outras edições do maior evento esportivo do mundo. Cabo de guerra, tiro ao pombo e até competições de arte, com escultura e arquitetura, estiveram presentes em pelo menos uma das 30 edições realizadas. Em Paris 2024, além de breaking, a escalada esportiva também pode ser considerada um esporte novo, visto que é sua segunda participação nos jogos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Algumas das modalidades curiosas que já estiveram em Olimpíadas são:

competições de arte (arquitetura, literatura, música, pintura e escultura)



tiro ao pombo



cabo de guerra



tiro ao veado



corrida de barcos a motor



escalada de corda

Os antigos Jogos Olímpicos eram realizados a cada quatro anos entre 776 a.C. e 393 d.C., mas foram interrompidos quando o imperador cristão do Império Romano Teodósio I proibiu todos os festivais "pagãos". Em 1896, Pierre de Coubertin criou os Jogos Olímpicos modernos com a ideia de que eles poderiam oferecer uma oportunidade de celebrar a excelência tanto do corpo quanto da mente. Desta forma, no início dos jogos modernos, diversas 'modalidades' estavam em disputa.

Saiba mais sobre as competições que já estiveram em Jogos Olímpicos e foram retirados. Esportes olímpicos curiosos: competições de arte

As competições artísticas foram propostas pela primeira vez por Coubertin em 1906, mas levaram seis anos até que os eventos fossem inaugurados nas Olimpíadas de Verão de 1912, em Estocolmo. Embora as regras dos concursos de arte tenham evoluído ao longo dos anos, seus princípios básicos foram mantidos Todas as inscrições precisavam ser originais e inspiradas no esporte.

Os artistas também podiam enviar vários trabalhos, o que significava que eles podiam ganhar mais de uma vez em uma competição. Por 38 anos, começando em 1912, medalhas de ouro, prata e bronze estavam em disputa em competições de arte olímpicas em cinco categorias: arquitetura, literatura, música, pintura e escultura. Breaking: SAIBA por que o Brasil não tem atletas nas Olimpíadas



No entanto, em sua estreia, apenas 35 artistas enviaram trabalhos e, exceto pela categoria de escultura, apenas medalhas de ouro foram concedidas em outras competições como pintura, artes gráficas e música. O próprio Coubertin, que foi criador dos jogos e do COI, ganhou o prêmio máximo em literatura após enviar seu poema, "Ode to Sport", sob dois pseudônimos: Georges Hohrod e Martin Eschbach. Em 1932, nos jogos olímpicos de Los Angeles, mais de 384 mil visitantes viajaram ao Museu de História, Ciência e Arte para ver as obras de arte enviadas, apesar de uma queda relatada na participação nos jogos daquele ano.