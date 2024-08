Breaking: o que é, origem, regras e curiosidades do novo esporte olímpico

Nas últimas décadas, as regras do breaking começaram a ser estabelecidas e tornou-se um esporte completo. Veja a seguir mais sobre origem, regras e curiosidades.

Os Jogos Olímpicos de 2024 estão chegando ao fim, mas ainda trazem uma novidade nos próximos dias: o breaking. Com origem na cultura hip-hop, a nova modalidade olímpica caracteriza-se por movimentos acrobáticos e acontece entre os dias 9 e 10 de agosto.

O breaking é caracterizado por movimentações intrincadas de pés, movimentos rápidos e giros, e cambalhotas impressionantes. Com objetivo de atrair o público jovem, ele foi confirmado para os Jogos Olímpicos ainda em 2020, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Nas últimas décadas, as regras do breaking começaram a ser estabelecidas e tornou-se um esporte completo, combinando a capacidade atlética necessária para realizar movimentos acrobáticos com a arte de fazer com que esses chutes, giros e cambalhotas se alinhem com a música.

O estilo de dança urbana originou-se na década de 1970 na cidade de Nova York, mais precisamente no Bronx. Os competidores geralmente não são chamados de “dançarinos” ou mesmo “dançarinos de break”, mas sim de “b-boys” ou “b-girls”.

Uma das primeiras competições internacionais, a Battle of the Year — Batalha do Ano, foi realizada em 1990.

LEIA TAMBÉM | Olimpíadas de Paris planejam encerramento com estrelas dos EUA

Olimpíadas 2024: qual as regras do breaking?

Para muitos, a dança é considerada uma forma de arte, o que pode dificultar a pontuação ou a classificação objetiva. No entanto, já existe um sistema em vigor para Paris e os juízes pontuarão as batalhas solo com base em seis critérios: