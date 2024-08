Escalada nas Olimpíadas: tipos, regras, principais atletas e mais

A escalada esportiva estreou nos Jogos de Tóquio em 2021. Antes disso, o esporte entrou no radar olímpico nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018. Em Paris, os primeiros atletas já conquistaram medalhas no esporte.

De beach tennis a escalada: CONHEÇA os esportes casuais e radicais no Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A adição da escalada, junto com o skate e o surfe, foi parte de um movimento para expandir o programa e incluir mais esportes urbanos, com foco em atrair mais popularidade entre os jovens. A escalada esportiva permanecerá no programa para as Olimpíadas de Verão de Los Angeles 2028.