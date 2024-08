Breaking: por que o Brasil não tem atletas nas Olimpíadas

O breaking é uma das modalidades que estrearam nas Olimpíadas de Paris 2024, ao lado da canoagem slalom. Brasileiros tentaram espaço entre as 32 vagas divididas entre as competições de 2023 e o ranking internacional divulgado antes dos Jogos Olímpicos. No entanto, o Brasil não tem representantes na modalidade olímpica.

Entre os classificados, o americano Victor Montalvo — bicampeão mundial do breaking— e o canadense Phil Wizard são os favoritos à medalha. Já no feminino, as expectativas estão na campeã mundial de 2023, Nicka (Dominika Banevic) e na japonesa Ami Yuasa.



Veja por que o Brasil não tem atletas no breaking nas Olimpíadas de Paris.