Seleção feminina do Brasil tenta superar tabu contra EUA na final em Paris 2024

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes irão se enfrentar novamente por decisão da medalha de ouro do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024 neste sábado, 10, às 12 horas, no Parc des Princes

O Brasil vai em busca de somar um ouro na final do futebol feminino das Olimpíadas de Paris-2024 com um tabu a ser quebrado. A seleção brasileira nunca venceu os Estados Unidos em uma final olímpica e, para além desse histórico, não vence as norte-americanas desde 2014.

A última vitória do Brasil frente a seleção mais potente do mundo na modalidade ocorreu em dezembro de 2014. Na ocasião, por um torneio amistoso, o grupo verde e amarelo somou uma vitória suada por 3 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Final Brasil x EUA no futebol: VEJA data, horário e onde assistir