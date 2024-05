História das Olimpíadas: tudo sobre a origem dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Verão , em Paris, serão realizados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024 , na trigésima edição da história moderna da competição. Com uma trajetória extensa, que remete a tempos antigos, as Olimpíadas já ocorreram em diversos países e apresentaram vários esportes ao longo de suas edições.

Conforme uma versão do mito, Hércules, filho de Zeus, foi desafiado pela deusa Hera a cumprir 12 trabalhos considerados impossíveis. Ao completar o quinto trabalho, que consistia na limpeza dos currais da cidade de Élis, Hércules teria decidido comemorar com a criação dos jogos esportivos em Olímpia - originando o termo “Olimpíadas”.

Isso acontece porque três edições, que já tinham definição de local, foram canceladas em virtude de guerras. Tais Olimpíadas foram as de 1914 (VI, seria em Berlim, Alemanha), 1940 (XII, seria em Tóquio, no Japão e foi transferida para Helsinque, na Suécia, antes do cancelamento definitivo) e 1944 (XIII, seria em Londres, na Inglaterra).

Com o passar dos anos, as Olimpíadas elevaram o total de modalidades, provas e competidores, o que foi acompanhado pelo crescimento do público e da audiência. Para os Jogos de Paris 2024, por exemplo, espera-se que a audiência da cerimônia de abertura seja superior a um bilhão de pessoas .

De acordo com o site do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o objetivo das Olimpíadas é utilizar o esporte como um instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito pelos adversários e pelas regras.

História das Olimpíadas: onde começaram os Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram início na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, séculos atrás. Quando retornaram, na era moderna, a primeira edição foi realizada em Atenas, Grécia, no ano de 1896.

A primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão no Brasil veio em 2016, no Rio de Janeiro. Tal ocasião representou também o primeiro ano de realização em solo sul-americano.

História das Olimpíadas: quais são os símbolos dos Jogos Olímpicos?

Existem diversos símbolos olímpicos, com o objetivo de representar os valores da competição, como destaca o COB.

Aros

São cinco aros que representam a união dos continentes, nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, interligados sobre um fundo branco. Foram realizados pelo Barão de Coubertin.

Tocha

Tradição que remete à Antiguidade, a tocha é transportada por atletas e cidadãos comuns até o local no qual será a Cerimônia de Abertura. A ideia é carregar uma mensagem de paz e amizade. O ato com a chama teve início em 1936 (Berlim). A cada Olimpíada, uma nova tocha pode ser criada pela sede.

Hino

O Hino Olímpico foi composto em 1896 pelo grego Spirou Samara e tem letra do músico grego Cositis Palamas. Em congresso no ano de 1958, o COI adotou o Hino, que passou a ser executado em todas as cerimônias olímpicas oficiais, junto ao hasteamento ou arriamento da bandeira.

Mascotes

As mascotes olímpicas simbolizam a alegria presente na realização dos jogos, trazendo características da sede do evento. A primeira mascote foi o cãozinho Waldi, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. No Rio, em 2016, a mascote foi Vinícius, representação da fauna brasileira.

Lema

O lema dos Jogos Olímpicos é “Citius, Altius, Fortius”, que em latim significa “o mais rápido, o mais alto, o mais forte”. A citação foi criada pelo padre Henri Didon, amigo do Barão de Coubertin. A intenção é ressaltar o esforço dos atletas.

Medalhas

As medalhas são as premiações para o pódio: ouro (primeiro), prata (segundo) e bronze (terceiro). Além disso, todos os atletas e oficiais que participam da competição recebem uma medalha de participação.

Ao longo de 23 edições dos Jogos de Verão, o Brasil já conquistou 150 medalhas: 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze.

Juramento

O juramento consiste em um compromisso pronunciado em clube. Desde Antuérpia 1920, um atleta realiza o juramento na cerimônia de abertura, em nome de todos os participantes.

Conforme o COB, o juramento atual é o seguinte: “Em nome de todos os competidores, prometo participar destes Jogos Olímpicos respeitando e cumprindo com as normas que o regem, me comprometendo com um esporte sem doping e sem drogas, no verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte e em honra às nossas equipes”.

Desde Munique 1972, os árbitros também possuem um juramento: “Em nome de todos os juízes e árbitros, prometo que participaremos destes Jogos Olímpicos, sem preconceito, respeitando e seguindo as regras que os regem com o verdadeiro espírito da esportividade”.

História das Olimpíadas: onde os Jogos já aconteceram?

Os Jogos Olímpicos de Verão já aconteceram em 23 cidades diferentes, em locais da Europa, das Américas, da Ásia e da Oceania. A África ainda não recebeu nenhuma edição do evento.

As cidades que foram sedes em mais de uma oportunidade são Londres (1908, 1948 e 2012), Paris (1900, 1924 e 2024), Los Angeles (1932 e 1984, além de 2028), Atenas (1896 e 2004) e Tóquio (1964 e 2020).

O Rio de Janeiro foi a primeira sede dos Jogos de Verão na América do Sul, em 2016.

História das Olimpíadas: quais são os tipos de Jogos Olímpicos?

Os primeiros Jogos Olímpicos foram os de Verão, que ocorreram em 1896, na cidade de Atenas. Em 1924, aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Chamonix, na França.

Os Jogos Paralímpicos, destinados a pessoas com deficiência, começaram em 1960, na cidade de Roma (Itália), como destaca o site das Olimpíadas. Os Jogos Paralímpicos de Inverno foram realizados pela primeira vez em 1976, em Örnsköldsvik, na Suécia.

Em 2010, surgiram os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, em Singapura (capital do país Singapura). As Olimpíadas de Inverno da Juventude tiveram início no ano de 2012, em Innsbruck (Áustria).