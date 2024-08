COI decidirá em 2025 se mantém boxe nos Jogos de Los Angeles-2028

O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai decidir em 2025 se incluirá o boxe na programação dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, cuja condição é encontrar uma federação internacional para organizá-lo, confirmou nesta sexta-feira (9) o presidente da entidade, Thomas Bach.

"Nossa posição é muito clara: o COI não organizará o boxe em Los Angeles sem um parceiro confiável", insistiu o dirigente alemão em sua última aparição na imprensa nos Jogos de Paris-2024.

Bach anunciou que a decisão final de manter ou retirar o boxe do quadro olímpico será tomada "no ano que vem", idealmente no primeiro semestre, sem dar mais detalhes.