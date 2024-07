Com aspecto de assassina de ficção, atiradora olímpica sul-coreana viraliza

Uma atiradora olímpica sul-coreana, medalha de prata na prova de pistola de ar de 10 metros nos Jogos de Paris-2024, se tornou uma das estrelas virais do evento, por seu estilo e sangue frio.

Vestida com o uniforme preto da Coreia do Sul, um boné e óculos de tiro com armação de metal, a atiradora Kim Ye-ji de 31 anos, aparentava excessivamente calma em vídeos que mostravam ela e outra atiradora garantindo as duas melhores pontuações em Paris no domingo, com Oh Ye-Jin conquistando o ouro.

Após sua medalha de prata, um vídeo de 27 segundos viralizou mostrando Kim com o mesmo semblante, apontando, disparando e alcançando um novo recorde, durante o Mundial de Baku celebrado em maio.