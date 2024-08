Maiores medalhistas do Brasil: Isaquias iguala Scheidt e Grael; veja ranking

Isaquias Queiroz se consolidou como um dos maiores do esporte olímpico brasileiro. Nesta sexta-feira, 9, ele comemorou sua quinta medalha na história dos Jogos Olímpicos, após levar a prata na prova do C1 1000 metros da canoagem de velocidade.

A conquista leva Isaquias Queiroz ao segundo lugar no ranking dos maiores medalhistas do País no evento. Ele chega ao patamar dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que também somam cinco conquistas olímpicas.

O trio fica atrás apenas da ginasta Rebeca Andrade, que chegou a seis medalhas em Olimpíadas após o sucesso em Paris-2024.