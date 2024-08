Qual a medalha do Brasil mais emocionante da história?

As medalhas de Paris 2024 apresentam elementos culturais e estéticos que remetem à cidade Crédito: Comitê Olímpico Internacional / Divulgação

Em períodos de Jogos Olímpicos, é comum trazer à memória momentos que marcaram o passado do Brasil nas disputas anteriores. Sabe-se que, além dos campeonatos, as Olimpíadas são reconhecidas por serem eventos que reúnem os países e motivam as práticas de união. Olimpíadas de Paris planejam encerramento com estrelas dos EUA; VEJA

Portanto, cada grande conquista é marcada por sentimentos de glória, orgulho e unidade. Isso é importante não só para a carreira do atleta em questão, mas para toda nacionalidade que ele está representando.

Confira abaixo, em ordem cronológica partindo da mais recente, algumas das medalhas de atletas brasileiros que participaram de Olimpíadas e vote em qual delas é a mais emocionante de todos os tempos, na sua opinião.

Medalha nas Olimpíadas 2024: ouro de Rebeca Andrade na ginástica Com as duas medalhas já conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a ginasta Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista brasileira na história. Ao todo são quatro pódios: um ouro e uma prata em Tóquio 2020 e um bronze e uma prata nesta edição da Olimpíada de Paris.

A prata no individual geral da ginástica desse ano fez com que Rebeca ultrapassasse dois ícones do esporte nacional: a judoca Mayra Aguiar e a levantadora Fofão, do vôlei. Medalha nas Olimpíadas 2024: ouro de Beatriz Souza no judô Nas Olimpíadas de Paris 2024, a judoca Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição das Olimpíadas. Na categoria +78 kg feminino do judô, Beatriz Souza superou a israelense Raz Hershko nos tatames da Arena Campo de Marte e já faturou uma medalha na sua primeira aparição em Olimpíadas.

Medalha nas Olimpíadas 2024: prata de Caio Bonfim na marcha atlética Em um resultado histórico para o País, Caio Bonfim ultrapassou a linha de chegada na segunda posição da marcha atlética 20 km e faturou uma medalha de prata. A conquista foi considerada um feito inédito para o Brasil na modalidade, pois nunca havia tido resultados como esse dentro do respectivo esporte. Medalha nas Olimpíadas 2024: prata de Tatiana Weston-Webb no surfe Tatiana Weston-Webb é a primeira mulher a ser medalhista no surfe feminino.

A brasileira alcançou a conquista ao ser superada em 10.50 a 10.33 pela americana Caroline Marks em Teahupo'o, no Taiti. Ainda em um mar desfavorável de poucas ondas, as duas competidoras tiveram dificuldade em somar pontos e tiveram que criar oportunidade para isso. Medalha nas Olimpíadas 2024: bronze da equipe feminina de ginástica artística A equipe feminina de ginástica artística do Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao conquistar uma medalha de bronze, a primeira por equipes da história.

Na final disputada na Bercy Arena, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira totalizaram 164.497 pontos. Liderada por Simone Biles, a equipe dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro com 171.296 pontos. A prata ficou com a Itália, com 165.494 pontos. Medalha nas Olimpíadas 2024: bronze de Rayssa Leal no skate street Habituada a fazer história pelo Brasil nas pistas de skate, a jovem skatista Rayssa Leal, de 16 anos, atingiu mais uma marca emblemática.