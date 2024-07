Brasil termina 4º dia de Olimpíadas em 22º lugar no quadro de medalhas

Com vitória histórica na ginástica artística por equipes, Time canarinho tem uma medalha de prata e três de bronze em Paris-2024. Brasil tem uma delegação de 274 atletas na disputa, com maioria feminina pela primeira vez na história da nação

Depois do bronze inédito da equipe feminina de ginástica artística nesta terça-feira, 30, o Brasil subiu ao pódio dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 pela quarta vez e terminou o quarto dia em 22º lugar no quadro de medalhas — com uma medalha de prata e três de bronze. É a melhor posição entre países latino-americanos.

O ranking geral é liderado pelo Japão, que conquistou sete ouros, duas pratas e quatro bronzes até esta terça-feira, 30. A China vem logo em seguida e a Austrália ocupa terceira posição. Confira a lista completa aqui.