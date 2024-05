Medalhista de ouro no Rio, Thiago Braz é suspenso por 16 meses e não disputará os Jogos de Paris

Campeão olímpico no salto com vara em 2016, Thiago Braz alegou que ingeriu a substância por meio de suplementos esportivos

Campeão olímpico no salto com vara em 2016, Thiago Braz alegou que ingeriu a substância por meio de suplementos esportivos. Com a decisão, Braz está fora dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em agosto deste ano.

Como mencionado na publicação, os resultados do teste positivo de Thiago Braz saíram em 2 de julho do ano passado. O brasileiro foi provisoriamente suspenso em 28 de julho de 2023 e só poderá competir novamente em 27 de novembro de 2024, cumprindo os 16 meses de punição.

Em 2016, o brasileiro foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro. Com um desempenho histórico diante do francês Renaud Lavillenie, Braz quebrou o recorde olímpico de 6,03m para conquistar o primeiro lugar no estádio Nilton Santos.