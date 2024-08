Olimpíadas de Paris planejam encerramento com estrelas dos EUA

Duas semanas após a inauguração inédita no Sena, com espetáculo ousado e controverso, as expectativas são altas para o encerramento das Olimpíadas de Paris

Tom Cruise na cobertura do Stade de France, lendas do 'French Touch' na trilha sonora ou na espetacular passagem do bastão para Los Angeles: os artistas finalizam os detalhes da cerimônia que visa encerrar os Jogos Olímpicos em grande estilo no próximo domingo, 11.

Duas semanas depois da inauguração inédita no Sena — com um espetáculo ousado e inclusivo, mas criticado por alguns setores conservadores —, as expectativas são altas para o show de encerramento que acontecerá entre 16 h e 18h15min (horário de Brasília), no Stade de France.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Celebridades estadunidenses

Depois do brilhantismo da tão esperada cerimônia de abertura, da qual participaram grandes divas como Lady Gaga, Céline Dion e Aya Nakamura, os organizadores não podem decepcionar agora.