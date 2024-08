França x Argentina ao vivo: onde assistir ao futebol nas Olimpíadas

França e Argentina se enfrentam hoje, sexta-feira, 2 de agosto (02/08), em uma partida válida pelas quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de 2024. Jogo será disputado no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.