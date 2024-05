Ginástica Artística: brasileiros que têm movimentos com seus nomes

Daiane dos Santos é uma das ginastas olímpicas brasileiras que batizou com seu nome um movimento na ginástica artística Crédito: Lluis Gene/AFP

O Brasil sempre teve grande prestígio dentro do cenário das ginásticas artísticas, principalmente no âmbito olímpico. Atletas como Daiane dos Santos, Diego Hypólito e Arthur Zanetti foram alguns dos ginastas que rebatizaram movimentos do esporte com seus respectivos nomes. História das Olimpíadas: CONHEÇA tudo sobre a origem dos Jogos Olímpicos Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Destaque na modalidade, os brasileiros sempre tiveram grande prestígio dentro do esporte. Recentemente, na última edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio, o grande destaque nacional foi Rebeca Andrade, que conquistou uma medalha de ouro na ginástica artística, salto feminino, e uma de prata na ginástica artística, individual geral feminino.

Ginástica Artística: quais são os movimentos que homenageiam os brasileiros Dos Santos I e II Reconhecida como um grande ícone do esporte brasileiro, a ginasta Daiane dos Santos não teve dois movimentos batizados com seu nome. Ela ficou marcada na época pela execução do lendário Duplo Twist Carpado, que foi o movimento batizado como "Dos Santos". Há ainda uma versão alternativa, o Duplo Twist Esticado, que ficou conhecido como "Dos Santos II". Daiane foi a primeira ginasta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial. Daiane dos Santos fez parte da primeira seleção brasileira completa a disputar uma edição olímpica, nos Jogos de Atenas, repetindo a presença nas edições seguintes, nas Olimpíadas de Pequim e nas Olimpíadas de Londres.

Atletas Neutros Individuais nas Olimpíadas de Paris; CONHEÇA Hypólito, Hypólito 2 e Hypólito 3 Tal como Dos Santos, "Hypólito" teve mais de um movimento homenageado com seu nome. A homenagem foi feita ao ginasta brasileiro Diego Hypólito. Os movimentos consistem no Duplo Twist Carpado com mortal e pequenas variações na disposição das pernas. Representante brasileiro em duas Olimpíadas, em Pequim 2008 e no Rio 2016, onde conquistou sua única medalha olímpica. Além disso, o ginasta conquistou diversas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e nos Mundiais da categoria. Diego Hypólito teve três movimentos dentro da ginástica artística que recebeu seu nome Crédito: Ben Stansall/AFP Zanetti Medalhista em mais de uma edição das Olimpíadas - ouro em Londres 2012 e prata no Rio 2016 -, Arthur Zanetti sempre foi um dos grandes nomes da ginástica nacional. Especialista na modalidade de argolas, o movimento em que mantém o corpo paralelo ao solo enquanto o eleva acima da linha das argolas recebeu o nome de "Zanetti". Arthur é outro nome com uma lista repleta de conquistas, que variam desde medalhas olímpicas até Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos e Mundiais.

Soares Com apenas 15 anos, Julia Soares conseguiu a proeza de batizar um movimento da ginástica artística com o nome de "Soares". É uma versão mais complexa do movimento "Candle Mount", incluindo uma meia-pirueta na entrada pela lateral da trave. Uma verdadeira prodígio, esta é uma das diversas definições que Julia Soares adquiriu ao longo da sua carreira como atleta. Aos 14 anos, ela já disputava campeonatos brasileiros e conquistava medalhas ao longo da sua carreira. Olimpíadas de Paris: DESCUBRA quais países participam dos Jogos Olímpicos