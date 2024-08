Enquanto isso em Paris: Brasil vive domingo de frustrações nas Olimpíadas

Calderano perde medalha no tênis de mesa, D'Almeida é eliminado por campeão do tiro com arco, mas vôlei soma duas classificações

O Brasil viveu um dos dias mais difíceis desde o início da disputa das Olimpíadas de Paris-2024. Neste domingo, 4, o time Brasil viu o favorito Hugo Calderano perder a medalha do tênis, a atleta Valdileia Martins desistir da final do salto com altura por lesão e D'Almeida ser eliminado das finais do tiro ao arco pelo campeão na modalidade. Apesar disso, a equipe conquistou classificações no caiaque cross, com Ana Sátila, e no vôlei de praia com Evandro e Arthur.

O vôlei foi a principal modalidade do dia para o time verde e amarelo. Classificado, o time de quadra feminino do Brasil bateu a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 21, 38 a 36 e 25 a 14. No vôlei de praia, o dia começou com resultados em baixa, somando apenas uma classificação ao final das disputas.

A dupla André e George foi superada em 2 sets a 0, com parciais de 21-16 e 21-17, pelos alemães Wickler e Ehlers, ficando de fora das quartas de final. Na mesma modalidade, a dupla Carol Solberg e Bárbara foram derrotadas por 2 sets a 0, com parciais de 24 a 22 e 21 a 14, pelas australianas Mariafe e Clancy e também se despediram da busca por medalhas.