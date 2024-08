Calderano perde para francês na disputa pelo bronze no tênis de mesa nas Olimpíadas

Na manhã deste domingo, Hugo Calderano perdeu do francês Felix Lebrun na disputa pela medalha de bronze no tênis de mesa dos Jogos de Paris. Ele foi superado por 4 sets a 0 (11/6,12/10, 11/7 e 11/5).

O dono da casa vingou o seu irmão, Alexis Lebrun, que perdeu do brasileiro nas oitavas de final. O jogo pelo terceiro lugar foi marcado pelo domínio do mandante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro set foi marcado por muitos erros de ambos os lados, com o francês sendo melhor e vencendo por 11 a 6. No segundo, Hugo viu o rival abrir vantagem, mas manteve a calma e teve a chance de fechar. Ele, contudo, permitiu a recuperação do dono da casa, que fez 12 a 10.