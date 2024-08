No vôlei feminino, Brasil supera Polônia por 3 a 0 e avança em 1º para o mata-mata

O início da partida foi marcado pela forte presença brasileira no bloqueio, no início do primeiro set. Ainda assim, o jogo seguiu acirrado, com as seleções trocando pontos sem abrir muita vantagem, até que o Brasil fechasse o primeiro set por 25-21.

O Brasil segue atrás de sua terceira medalha de ouro olímpica no vôlei feminino . Com vitória por 3 sets a 0, as brasileiras venceram a seleção da Polônia e seguem para a próxima fase do torneio olímpico de Paris 2024 . A seleção brasileira garantiu a liderança do grupo na primeira fase sem perder nenhum set.

No segundo set, a seleção brasileira seguiu forte no ataque, mas o jogo permaneceu acirrado com crescimento de produção da Polônia no fim do set. O desempenho de Gabi foi o ponto alto. A atleta mostrou toda sua versatilidade e liderou o Brasil na parcial - que durou mais de 40 minutos, fechando com vitória por 38-36.

Melhor geração polonesa no vôlei feminino na história olímpica, a Polônia não conseguiu mais segurar o volume de jogo do Brasil, que deslanchou no terceiro set. Com isso, as brasileiras fecharam a parcial em 25-14.