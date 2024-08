Por punição, Pepê Gonçalves é desclassificado nas oitavas de final da canoagem cross

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

A classificação de Pepê para as oitavas de final havia ocorrido após ele terminar as classificatórias na segunda posição. Na primeira prova, o atleta cruzou a linha de chegada na primeira colocação, mas foi ultrapassado pelo chinês Xin Quan em pontos após sofrer uma punição.

Ao lado dele, correram o japonês Yuuki Tanaka, responsável pelo lance da punição do brasileiro, e o neozelandês Finn Butcher e o esloveno Benjamin Savsek, que acabaram classificados.

Pepê Gonçalves terminou as oitavas de final da canoagem cross na segunda colocação da terceira bateria masculina, mas está fora das quartas das Olimpíadas de Paris-2024 . A desclassificação ocorreu na manhã deste domingo, 4, apesar do bom posicionamento em água, após o brasileiro sofrer uma punição por não dar a volta completa em um dos obstáculos.

Na prova, mesmo sendo pressionado por Xin Quan, ele conseguiu se manter na primeira colocação em todo o percurso.

Os competidores de caiaque cross voltam a cair nas águas já na próxima segunda-feira, 5, pelas quartas de final da modalidade, que será disputada às 10h52min. As semifinais ocorrem no mesmo dia, às 11h28min, com a final agendada para ocorrer às 11h48min.