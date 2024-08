Valdileia Martins tenta, mas sente lesão e desiste da final do salto em altura em Paris-2024

Brasileira foi para a final do salto em altura com uma lesão no tornozelo esquerdo e também lidando com o luto pelo falecimento do próprio pai

Dona do atual recorde brasileiro no salto em altura, Valdileia Martins tentou superar vários obstáculos para disputar a final da modalidade na tarde deste domingo, 4. Uma lesão séria no tornozelo esquerdo a tirou, no entanto, em definitivo da disputa por medalha.

A brasileira, que na classificação fez a melhor marca na carreira (1,92m), igualando o recorde brasileiro, foi para a busca por pódio com uma lesão séria. Inicialmente, ela não desistiu de competir, mas sentiu as próprias dores ao tentar correr para pegar impulso para o salto e abriu mão da disputa na pista.

Desde o início das disputas, os Jogos Olímpicos se apresentaram de maneira difícil para a brasileira. Às vésperas da estreia ela teve que lidar com a notícia do falecimento do próprio pai.