Ana Sátila supera desvantagem e está nas quartas do caiaque cross em Paris-2024

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Ana Sátila conquistou a classificação para as oitavas de final após passar pela repescagem, onde ela terminou a corrida 1 na primeira colocação. A mineira chegou a ser tocada pela canadense Lois Betteridge na prova, mas sustentou a liderança.

Ana Sátila irá representar o Brasil nas quartas de final do caiaque cross das Olimpíadas de Paris-2024 . A brasileira largou em desvantagem, mas conseguiu se recuperar após o primeiro obstáculo nas oitavas de final disputada deste domingo, 4, no estádio náutico de Paris.

Ela havia caído para a repescagem após terminar a primeira bateria na terceira colocação em competição com a britânica Kimberley Woods e a holandesa Martina Wegman.

A brasileira volta a cair nas águas já na próxima segunda-feira, 5, pelas quartas de final da modalidade, que será disputada às 10h30min. As semifinais ocorrem no mesmo dia, às 11h15min, com a final agendada para ocorrer às 11h43min.