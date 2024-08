Eduardo de Deus avança à semifinal dos 110m com barreiras nas Olimpíadas de Paris

O atleta terminou em terceiro na sua bateria, com 13s37, e avançou de forma direta para a semifinal dos 110m com barreiras.

Rafael Pereira, em contrapartida, terminou em sexto na sua bateria, com 13s47, e terá que passar pela repescagem para chegar à semifinal.

Eduardo de Deus compete nos 200m com barreiras Crédito: Wagner Carmo/CBAt

3.000m com obstáculos

Tatiane Raquel foi a primeira brasileira a competir no atletismo neste domingo e completou a prova na 10ª posição em sua bateria e não se classificou para a semifinal nos 3000m com obstáculos. Apesar disso, ela teve a sua melhor marca do ano, com 9min33s96