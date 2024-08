Em luta apertada, Jucielen Romeu perde para turca e é eliminada dos Jogos de Paris

Assim, o Brasil encerrou sua participação no boxe dos Jogos de Paris com uma medalha de bronze, conquistada por Bia Ferreira

Assim, o Brasil encerrou sua participação no boxe dos Jogos de Paris com uma medalha, a de bronze. A conquista foi de Bia Ferreira, no último sábado, na categoria de até 60kg.

"Olímpiadas são duras, as lutas não são fáceis. Não saio daqui com a sensação de que dava mais, saio com a cabeça tranquila de que fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora é continuar treinado, ter foco. Não vou me abater, não vou descansar e vou me manter para estar aqui em mais um Jogos Olímpicos para representar o Brasil mais forte ainda", disse Jucielen ao SporTV.

Na semifinal, Yildiz enfrentará a taiwanesa Lin Yu-ting, que venceu a búlgara Svetlana Kamenova por unanimidade dos juízes. A luta está marcada para a próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília).

A luta

O primeiro assalto foi de grande intensidade das duas pugilistas. Ambas acertaram bons golpes, entretanto, Jucielen foi superada por Yildiz Kahraman por 5 a 0 na decisão dos juízes.