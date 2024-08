Carol e Bárbara perdem para dupla australiana e estão eliminadas do vôlei de praia de Paris-2024

A dupla Carol Solberg e Bárbara está fora do vôlei de praia das Olimpíadas de Paris-2024. Na manhã deste domingo, 4, as brasileiras foram superadas por 2 sets a 0, com parciais de 24 a 22 e 21 a 14, pelas australianas Mariafe e Clancy em disputa válida pelas oitavas de final da competição e não seguem na busca por medalhas.

No primeiro set, a partida foi equilibrada, com uma pequena vantagem das brasileiras sendo perseguida pelas australianas. O tempo terminou, no entanto, com o ponto favorável para as adversárias por 24 a 21. No set seguinte, o Brasil pareceu sentir a virada do primeiro tempo e não fez uma boa atuação, não conseguindo se colocar na frente do placar por nenhum momento e finalizando em 21 a 14 para Mariafe e Clancy.

O Brasil ainda tem como representante no vôlei de praia feminina a dupla Ana Patícia e Duda. Elas irão enfrentar nesta segunda-feira, 5, às 16 horas, as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii.