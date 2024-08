Vôlei de praia: Brasil vence e elimina dupla com holandês condenado por estupro infantil

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O jogo contou com muitos vaias a Van de Velde, condenado por estupro de uma menina de 12 anos quando ele tinha 19. Ele cumpriu um dos quatro anos de pena até a sentença ser diminuída pela lei holandesa, que reclassificou o crime como "atos indecentes".

A partida se iniciou sem grandes dificuldades para a dupla brasileira. Apesar dos avanços com força dos holandeses, Evandro e Arthur conseguiram construir a vantagem por 21 a 16 entre bons bloqueios e bons saques. No segundo set, o predomínio brasileiro seguiu nos bons saques verde e amarelo, finalizando a disputa novamente em 21 a 16.

O Brasil está nas quartas de final do vôlei de praia masculino das Olimpíadas de Paris-2024 com a dupla Evandro e Arthur. Na tarde deste domingo, 4, sob o belo por do sol da Arena Torre Eiffel, a dupla brasileira bateu os holandeses Van de Velde e Immers por 2 sets a 0, com parciais duplas de 21 a 16.

O Brasil segue com dois representantes brasileiros na modalidade. Além de Evandro e Arthur, o país conta ainda com Ana Patícia e Duda. Elas irão enfrentar nesta segunda-feira, 5, às 16 horas, as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii.

Isso porque no início do dia a dupla André e George foi eliminada pelos alemães Wickler e Ehlers por 2 sets a 0. Pelo mesmo resultado, no feminino, Carol Solberg e Bárbara foram superadas pelas australianas Mariafe e Clancy.