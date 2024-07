Por que Mbappé não está nas Olimpíadas jogando pela França?

No seu primeiro ano como capitão da seleção nacional, Kylian Mbappé não está presente na seleção olímpica da França nas Olimpíadas de Paris. Mesmo com o desejo antigo do jogador, ele ficou de fora da convocação.

Após o fracasso da sua seleção na Eurocopa, muito se falou que o atual jogador do Real Madrid iria fazer dupla com Antoine Griezmann na convocação. Porém, na convocação do técnico Thierry Henry, os únicos jogadores acima dos 23 anos foram os atacantes Lacazette e Mateta.

