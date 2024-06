Real Madrid anuncia contratação do atacante Kylian Mbappé

Após conquistar o 15° título da UEFA Champions League ao vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0 no sábado, 1°, o Real Madrid deu início ao planejamento para a temporada 2024–25 com uma contratação histórica: Kylian Mbappé, ídolo do Paris Saint-Germain, assinou vínculo com o clube de cinco anos, até 2029.

“O Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo segundo o qual ele será jogador do Real Madrid durante as próximas cinco temporadas”, publicou o Real Madrid no site oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O francês chega ao Real Madrid como agente livre, após finalizar o vínculo com o Paris Saint-Germain. Mbappé atuou pelo clube parisiense por sete temporadas, registrando 308 partidas, 256 gols, 96 assistências e 15 títulos. Ainda durante a passagem, o atacante chegou à final da UEFA Champions League, na temporada 2019–20, mas ficou com o vice-campeonato, após o PSG perder para o Bayern de Munique por 1 a 0.