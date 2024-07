Seleção feminina tem seis jogadoras convocadas com experiência olímpica

Marta, Ludmila, Tamires, Rafaelle, Angelina e Luciana tiveram o sentimento de representar o seu país, sendo as duas últimas suplentes nesta lista

Marta, Ludmila, Tamires, Rafaelle, Angelina e Luciana tiveram o sentimento de representar o seu país, sendo as duas últimas suplentes nesta lista. Dessas, a jogadora do Orlando Pride é a que tem maior currículo na competição.

A Seleção Brasileira feminina aposta na mescla entre experiência e juventude na busca de subir no pódio das Olimpíadas 2024. Das convocadas, apenas seis já participaram dos Jogos.

Em cinco Olimpíadas, Marta marcou 13 gols, sendo a única na modalidade futebol, incluindo masculino e feminino, a balançar as redes em cinco edições. Em Paris, ela pode se tornar a maior artilheira da história dos Jogos, cargo que no momento é ocupado por Cristiane, com 14 tentos.

A craque, por fim, pode se tornar a atleta de futebol com mais pódios. Ela levou a medalha de prata, em 2004 e 2008.

A estreia da Seleção será contra a Nigéria, nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), em Bordeaux. Espanha e Japão são os outros dois integrantes do Grupo B.