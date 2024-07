Após vídeo maltratando cavalo, campeã olímpica de hipismo é suspensa das Olimpíadas

“Surgiu um vídeo de quatro anos atrás que me mostra cometendo um erro de julgamento durante uma sessão de treinamento. [...] Tomei a decisão de me afastar de todas as competições, inclusive os Jogos Olímpicos”, disse Charlotte em seu perfil oficial do Instagram.

Multicampeã olímpica no hipismo, Charlotte Dujardin está suspensa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 após ter viralizado um vídeo onde a atleta aparece praticando maus-tratos contra um cavalo. Nas imagens, é possível ver a atleta chicoteando o animal diversas vezes enquanto ensina uma aluna em seu estábulo particular. O fato ocorreu em 2020, mas o vídeo foi divulgado apenas nesta terça-feira, 23, pela imprensa britânica.



Tendo participado de três Olimpíadas (2012, 2016, 2020), a experiente atleta de 39 anos conquistou seis medalhas olímpicas em sua carreira. Nos Jogos de Londres 2012, em sua primeira participação, a britânica conquistou duas medalhas de ouro, nas disputas individuais e por equipe.



Mais tarde, nas Olimpíadas do Rio, Charlotte conquistou um ouro individualmente e uma prata em equipe. Nos Jogos de Tóquio, a atleta levou duas medalhas de bronze. Classificada para as disputas de Paris, Charlotte era cotada para ser porta-bandeira da delegação da Grã-Bretanha. Caso subisse ao pódio na capital francesa, Dujardin poderia quebrar o recorde do seu país e tornar atleta com mais medalhas olímpicas conquistadas.

Confira a nota da FEI na íntegra:



A FEI (Federação Internacional de Esportes Equestres) anuncia oficialmente a suspensão provisória da atleta britânica do adestramento Charlotte Dujardin, com efeito imediato a partir da data da notificação, 23 de julho de 2024.

A decisão a torna inelegível para participar dos próximos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ou qualquer outro efeito sob jurisdição da FEI.

Neste período de suspensão, ela é proibida de participar de qualquer atividade relacionada a competições ou eventos sob jurisdição da FEI ou qualquer competição ou evento sob jurisdição de uma Federação Nacional.

Isso inclui qualquer atividade relacionada à FEI e às Federações Nacionais. Além disso, a Federação Britânica Equestre espelhou a suspensão provisária, o que também torna a Sra. Dujardin inelegível para competir em qualquer evento nacional durante o período.

Em 22 de julho de 2024, a FEI recebei um vídeo que retrata a Sra. Dujardin tendo uma conduta contrária aos princípios do bem-estar dos cavalos. O vídeo foi enviado à FEI por um advogado que representa um cliente não revelado.

Segundo a informação recebida, a filmagem teria sido feita há alguns anos durante uma sessão de treinamentos conduzida pela Sra. Dujardin em um estábulo privado.

Ao receber o vídeo, a FEI prontamente iniciou a investigação. Como parte desta investigação, a Sra. Dujardin, a Federação Britânica Equestre e a Federação Britânica de Adestramento foram informadas das alegações. Consequentemente, a Sra. Dujardin confirmou que ela é a pessoa retratada no vídeo e que teve uma conduta inapropriada.

Em 23 de julho de 2024, Charlotte Dujardin pediu para ser suspensa provisoriamente enquanto aguarda as investigações e voluntariamente abdicou de disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Ela também confirmou que não irá participar de qualquer competição durante a investigação da FEI.

A FEI condena qualquer conduta contrária ao bem-estar de cavalos e possui regras robustas para lidar com este tipo de comportamento. Permanece inabalável nosso compromisso de garantir os mais altos padrões de bem-estar e espírito esportivo para os cavalos.

A FEI reconhece a cooperação de Charlotte Dujardin, da Federação Britânica de Equestre e da Federação de Adestramento com a investigação em curso e pretende resolver o processo o mais rápido possível.

Para manter a integridade da investigação, a FEI se reserva de fazer mais comentários sobre o assunto enquanto o processo é concluído.