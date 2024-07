O POVO visita a Vila Olímpica em Paris antes da abertura oficial dos Jogos

“Nossas principais prioridades eram estar perto do refeitório e da área de transporte porque são onde os atletas mais vão diariamente. No final, somando todos os deslocamentos, os atletas de outras delegações mais afastados podem estar andando uns cinco ou seis quilômetros por dia. Então, a gente escolheu estrategicamente o local”, explica Joicy Ardies, subchefe de missão do Time Brasil.

Na parte interna das instalações brasileiras, tem de tudo: academia privativa, salas de fisioterapia e massoterapia, piscina para crioterapia, salas para atendimentos médicos e espaço para meditação.

2024.07.21 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Estrutura do Time Brasil na Vila Olímpica. Crédito: Marina Ziehe/COB

Além disso, os atletas brasileiros ainda contam com salas de reunião, vídeo, análise de desempenho e jogos, para os momentos de descontração. A varanda ainda tem uma vista belíssima para a Torre Eiffel e outros pontos turísticos da Cidade Luz.

“A gente tenta oferecer aos atletas um ambiente para que eles se preocupem apenas em treinar, descansar e dar o seu melhor no momento da competição. A cada Olimpíada, tentamos melhorar a nossa operação e, com certeza, esta é a maior operação do COB em Jogos Olímpicos, com exceção às Olimpíadas do Rio em 2016”, garantiu Rogério Sampaio, campeão olímpico do Judô em 1992, em Barcelona, e atual chefe de missão do COB em Paris.

Apesar da abertura oficial acontecer apenas na próxima sexta-feira, 26, as Olimpíadas de Paris começam, na prática, nesta quarta-feira, 24, com o futebol e o rugby masculinos, modalidades que o Brasil não conseguiu classificação.



*Correspondente do O POVO nas Olimpíadas 2024