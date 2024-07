‘Ataque ao povo francês’: ex-goleiro da França repudia canto racista de argentinos

Um dos grandes nomes do futebol francês, Hugo Lloris reforçou o repúdio ao canto com ofensas racistas entoados por argentinos após a Copa América 2024. O goleiro do título da Copa do Mundo de 2018 definiu o trecho como um ataque ao seu povo e cobrou mais responsabilidade por parte dos jogadores sul-americanos.

A declaração de Lloris ocorreu na última quinta-feira em entrevista para BBC Sport. No entanto, apesar das críticas, o goleiro do Los Angeles FC, da MLS, avaliou o caso como um ”erro” e acredita que servirá de lição.

“Não importa se você está em um momento de euforia porque ganhou um troféu importante. Exige ainda mais responsabilidade quando você é um vencedor. Você não quer ouvir ou ver esse tipo de coisa no futebol. Todos nós somos contra a discriminação e o racismo […] Só penso e espero que seja um erro. Todos cometemos erros por vezes e espero que eles aprendam”, disse.