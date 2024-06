Kylian Mbappé: conheça história de vida, carreira, títulos e mais

O francês de 25 anos é o primeiro jogador na história do futebol a marcar quatro gols na carreira em finais de Copas do Mundo; conheça Mbappé

Nas categorias de base do time, logo ganhou destaque por suar sua excepcional velocidade e manuseio de bola. Alguns anos depois, foi selecionado para treinar no Institut National du Football de Clairefontaine, um complexo de futebol de 56 hectares, localizado a 64 quilômetros de Paris e a escola esportiva de maior prestígio da França.

O talento futebolístico de Kylian ficou evidente desde muito jovem e ele ganhou rapidamente a reputação de um jovem talento. Ele começou a carreira no clube local AS Bondy, quanto tinha apenas 6 anos.

Ao final do campeonato, diversos times fizeram ofertas para contratá-lo, incluindo o Real Madrid e o PSG. Mbappé aceitou o convite do time francês, a princípio num contato de empréstimo. Posteriormente, foi negociada a transferência permanente pelo montante de 180 milhões de euros , tornando Kylian o segundo jogador mais caro da história do esporte.

Quando Mbappé fez sua estreia no time principal do AS Monaco – em 2 de dezembro de 2015 – faltavam apenas algumas semanas para completar 17 anos. Ele era naquela época o jogador titular mais jovem da história do clube.

O francês rapidamente deixou sua marca no clube do sul da França. O seu ritmo extremamente rápido (chegando a marca de 38 km/h) e a capacidade de marcar gols desempenharam um papel fundamental na conquista do título da Ligue 1 do Mônaco em 2017, e na sua jornada até as semifinais da UEFA Champions League.

Em 2013, aos 14 anos de idade, assinou com o time AS Monaco, que joga pela Ligue 1 - equivalente francesa da série A do Brasileirão. Lá, ele fez sua estreia profissional aos 16 anos.

Mbappé foi eleito o Jogador do Ano na temporada 2018/19 da Legue 1 quando marcou 33 gols. Ele liderou a liga em gols em cada uma das três temporadas seguintes, acumulando o prêmio em todas as ocasiões, fazendo ele pentacampeão consecutivo.

Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da França para enfrentar Luxemburgo e Espanha em março de 2017. Na estreia, entrou como substituto de Dimitri Payet aos 78 minutos, e participou da vitória do time por 3 a 1, fora de casa nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2018

Durante a Copa do Mundo de 2018 ele se tornou – aos 19 anos – o jogador francês mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo. Seu gol deu à França uma vitória por 1 a 0 na fase de grupos sobre o Peru, e a seleção francesa avançou para a fase eliminatória do torneio, onde acabou derrotando a Croácia por 4 a 2 na final.

Mbappé marcou o último gol de seu time, tornando-se o segundo adolescente a marcar em uma final de Copa do Mundo. Antes dele, o mais jovem a ter conquistado o feito foi Pelé, na Copa da Suécia de 1958.

O craque francês desempenhou um papel fundamental na busca de sua seleção para reter a Copa do Mundo de 2022. Mbappé marcou oito gols em sete partidas, sendo três só na final, o que lhe valeu a Chuteira de Ouro após terminar como artilheiro do torneio com oito gols.

Com o resultado impressionante na final da Copa de 2022 contra a Argentina, o atacante francês se tornou o maior artilheiro da história das finais. Além disso, foi o quinto jogador a fazer pelo menos um gol em duas decisões em Copas, se juntando a Vavá, Pelé, Breitner e Zidane. Desses, apenas Vavá e Mbappé alcançaram o feito em finais seguidas.

Nomeado capitão da seleção francesa em 2023, Mbappé pode estar prestes a participar das Olimpíadas de Paris, sua cidade natal Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Quantos gols Mbappé já fez?

Considerando toda a sua carreira profissional, são 330 gols defendendo o PSG, Monaco e a seleção da França. Veja a seguir como os tentos estão divididos até o momento

Ligue 1

No Campeonato Francês, Mbappé já marcou 175 gols com a camisa do PSG e 16 pelo Mônaco, conquistando ainda sete títulos – seis pelo time da capital e um pela equipe do Principado. No total, fez 191 gols na Ligue 1.

Champions League

Ao todo, Mbappé soma 48 gols na Champions League. Além disso, marcou 37 tentos na Copa da França e cinco pela Taça da Liga Francesa. O atacante tem ainda dois gols na Supercopa da França.

Seleção Francesa

Mbappé ajudou a seleção da França a conquistar o título da Copa do Mundo da Rússia em 2018. No Mundial seguinte, o do Catar, foi um dos melhores no caminho rumo ao vice-campeonato contra a Argentina. No total, o atacante soma 47 gols com a camisa nacional.

Quais são os títulos de Mbappé?

O francês de 25 anos de idade acumula títulos e recordes, sendo um dos atletas mais queridos da história da França. Veja o que ele já ganhou: