Conheça Nick Albiero, nadador estrangeiro que compete pelo Brasil

Nick Albiero cresceu com grandes referências da natação no seu núcleo familiar. Ele é filho do brasileiro Arthur Albiero e da estadunidense Amy, ambos nadadores. Antes de decidir que iria representar o Brasil nas piscinas, ele foi um dos grandes destaques das seleções de base dos EUA.

"Sempre tive um sentimento de pertencimento ao Brasil, ao visitar regularmente e aprender sobre a cultura. Essa decisão diz muito sobre quem eu sou no fundo do meu ser", afirmou. Ele começou a defender o Minas antes mesmo do anúncio, como atleta convidado.

A decisão de Nick Albiero sobre se assumir gay

Nick teve seu primeiro relacionamento amoroso e começou a pensar em como as pessoas descobririam sua sexualidade. Por isso, ele decidiu que, para ter controle sobre o assunto, teria que se assumir.

Em um post no Instagram em junho de 2022, ele falou abertamente sobre sua sexualidade, postando “(Nick Albiero) is out and about, happy pride”, uma expressão em inglês que significa algo similar a “fora do armário e com orgulho”.