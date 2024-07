Lateral da Espanha cumpre promessa inusitada após título da Eurocopa

Cucurella tem como marca seus cabelos longos e cacheados. Aliás, ele fez uma promessa envolvendo suas madeixas. No caso, ele declarou que se a Espanha vencesse o quarto título da Euro, as pintaria de vermelho. Uma semana depois da conquista, o jogador publicou em suas redes sociais que pagou a aposta. A legenda foi “O que se promete é uma dívida”.

O lateral-esquerdo também se tornou um xodó da torcida espanhola durante a Eurocopa por sua personalidade irreverente e despreocupada. Ele também foi responsável por dar o passe para Oyarzabal marcar o gol do título aos 41 minutos da segunda etapa. Além disso, principalmente pela sua consistência defensiva, carimbou uma vaga na seleção do torneio feita pela Uefa. O time ideal ainda conta com mais cinco companheiros de Cucurella em La Roja. Tratam-se dos meio-campistas Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo. Assim como os atacantes Nico Williams e Lamine Yamal.

Campanha perfeita da Espanha na Euro

A Espanha se sagrou campeã da Eurocopa com vitórias em todos os seus sete jogos. O técnico Luis de La Fuente apostou nos talentos precoces de Nico Willians, com 21 anos, e Lamine Yamal, com 16, para atuar nas pontas. O segundo, aliás, se tornou o jogador mais jovem na história a atuar no torneio. Ele ainda foi o atleta com mais assistências no torneio, com quatro passes para gol.

Além disso, recebeu o prêmio de melhor jogador jovem do torneio. Mesmo com o destaque individual, o ponto forte da equipe foi a coletividade. Tanto que Dani Olmo ganhou a titularidade durante o torneio e ainda foi um dos artilheiros da Euro. Ainda por cima, o meio-campista Rodri foi eleito o melhor jogador da competição.