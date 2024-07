Futsal: por que esporte não faz parte das Olimpíadas 2024? Entenda

A ausência de interesse tanto por parte da Fifa quanto por parte da COI tornam o sonho do futsal olímpico distante. Veja os principais motivos

A ausência do futsal na competição causa estranheza justamente por conta da popularidade e da recente inclusão de outras modalidades, como surf, skate, escalada esportiva, canoagem slalom e breaking .

Mas o que impede o esporte de estar na competição? A resposta, segundo a Liga Nacional de Futsal, está no distanciamento entre a Federação Internacional de Futebol (Fifa), gestora da modalidade desde 1989, e o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Olimpíada vai, Olimpíada vem e uma pergunta sempre aparece: por que o futsal não é esporte olímpico? Praticada desde os anos 40 como uma adaptação do futebol de campo, a modalidade busca há décadas estar dentro dos Jogos Olímpicos de Verão.

Segundo os critérios da Carta Olímpica do COI, para se tornar um esporte olímpico, a modalidade precisa ser reconhecida pelo Comitê, ser regida por uma Federação Internacional e seguir o código antidoping do COI.

O documento diz ainda que ela precisa ser amplamente praticada por homens em pelo menos 75 países e quatro continentes. O futsal cumpre os requisitos indicados pelo COI e é um dos esportes mais praticados no mundo.

Porém, para a Fifa, não é interessante que a modalidade se torne um esporte olímpico. A principal justificativa é que a inclusão no quadro olímpico reduziria a importância da Copa do Mundo de Futsal, disputada no mesmo ano dos Jogos Olímpicos.