Equipe olímpica de refugiados: entenda o que é - Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris 2024 iniciam-se em menos de três meses e o Comitê Olímpico Internacional (COI) já divulgou os atletas que competirão na equipe olímpica de refugiados , criada para representar os mais de 114 milhões de refugiados no mundo.

Olimpíadas de Paris: o que é a equipe olímpica de refugiados?



A equipe olímpica de refugiados reúne atletas com o status de refugiado na Organização das Nações Unidas (ONU) para representar as pessoas deslocadas nas olimpíadas. Também foi criada com o objetivo de chamar atenção para a crise internacional de refugiados.



A participação da equipe nos jogos “não é apenas uma prova da sua resiliência e excelência, mas também envia uma mensagem poderosa de esperança, pertença e inclusão”, segundo o COI.



Em 2024, será liderada pela ciclista Masomah Ali Zada, que também foi parte da equipe nas Olimpíadas de Tokyo, em 2021.