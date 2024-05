Breaking: conheça nova modalidade das Olimpíadas e entenda regras

Os juízes pontuarão as batalhas solo com base em seis critérios:

Nas últimas décadas, as regras do breaking começaram a ser estabelecidas e tornou-se um esporte completo, combinando a capacidade atlética necessária para realizar movimentos acrobáticos com a arte de fazer com que esses chutes, giros e cambalhotasse alinhem com a música. Uma das primeiras competições internacionais, a Battle of the Year — Batalha do Ano, foi realizada em 1990.

A série de qualificação dividida em duas partes — a segunda etapa será em Budapeste, na Hungria, de 20 a 23 de junho — é a última chance de garantir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nas modalidades de break, BMX livre, skate e escalada esportiva.

O breaking fará sua estreia olímpica completa em Paris, com um total de 32 atletas (16 homens e 16 mulheres) competindo na icônica Place de la Concorde, de 9 a 10 de agosto.

Sete B-Boys e sete B-Girls garantirão cotas para Paris 2024 por meio do OQS. As cotas serão obtidas com base em um sistema de pontos: um máximo de 50 pontos estão disponíveis em Xangai e outros 50 em Budapeste.

Breaking: representante brasileiro em Paris

O paraense Leony Pinheiro é o único b-boy brasileiro com possibilidades de ainda conquistar uma vaga no breaking para os Jogos Olímpicos de Paris.

Porém, mesmo com uma improvável classificação, já que o brasileiro ocupa a 33ª posição entre os b-boys no ranking mundial, ele não deve estar entre os que brigam por medalhas. No Pan, por exemplo, nenhum b-boy ou b-girl brasileiro passou das quartas de final.

Hoje, aos 28 anos, Leony tem como sonho levar o breaking misturado com tecnobrega aos Jogos de Paris, conforme contou para a Folha de São Paulo.

A capital francesa é um lugar especial para Leony. Quando tinha 15 anos, ele fez sua primeira viagem internacional para competir com b-boys e b-girls e ainda participou como figurante do filme "Batalha do Ano", com o rapper norte-americano Chris Brown, ganhando seu primeiro cachê.

