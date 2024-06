Olimpíadas: por que seleção brasileira masculina de futebol não jogará

Por que a seleção masculina de futebol não vai disputar as Olimpíadas?



Os torneios de classificação para Paris 2024 foram organizados pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) em colaboração com as respectivas confederações regionais.

O Brasil, filiado à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) por meio da Confederação Brasileira de Futebol, disputou o pré-olímpico com as outras nove confederações associadas.

Na primeira fase, com dois grupos de cinco times, as seleções enfrentaram as outras na mesma chave. As melhores de cada grupo seguiram para um quadrangular final com pontos corridos em turno único. O primeiro e o segundo colocado do quadrangular foram classificados para as Olimpíadas de Paris.