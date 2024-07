Jiu-jitsu: por que esporte não é olímpico? Entenda

A modalidade é regida por várias federações, com regras que não são simples de entender apenas assistindo a uma competição. Ao mesmo tempo, a elevação esporte olímpico também impactaria as academias que treinam os atletas.

Desde as Olimpíadas Rio 2016, novos esportes têm ganhado espaço no evento como o surfe , o skate , caratê e o mais recente, o breaking . Diante das novidades, praticantes e entusiastas do Jiu-Jitsu, esporte popular no Brasil, questionam se o esporte estará nos Jogos Olímpicos algum dia.

Ser praticado em 75 países e 4 continentes por homens;

Ser praticado em 40 países e 3 continentes por mulheres;

Ser regido por uma única entidade em escala global, a direção de uma entidade internacional.

No caso do jiu-jitsu, não é fácil delimitar que ele cumpre as duas primeiras, já que ele não cumpre a terceira regra. Ou seja, não há uma federação internacional responsável por aplicar as regras do esporte para as federações menores.

LEIA MAIS | Olimpíadas 2024: quando começa, onde será e como assistir ao vivo

Por que o Jiu-jitsu não é um esporte olímpico?



Um dos impedimentos é que as confederações e federações do Jiu-jitsu divergem em várias questões da modalidade. Regras como vestimenta, cores dos quimonos, cores de faixa e regras de golpes são diferentes conforme o local onde é praticado.

Além disso, cada federação promove seu próprio campeonato. Assim, não há campeão ou campeã mundial de Jiu-jitsu.

As principais federações no Brasil são: a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE), a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Olímpico (CBJJO) e a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Desportivo (CBJJD).

No exterior, a Federação de Jiu Jitsu dos Emirados Árabes Unidos e a Federação Internacional de Jiu Jitsu Brasileiro são as mais conhecidas.