Arnold Sports 2025: tudo sobre um dos principais torneios de fisiculturismo

Ele é um dos maiores e mais prestigiados eventos de fisiculturismo do mundo. Nomeado em homenagem ao ator Arnold Schwarzenegger , o festival inclui também eventos de strongman, fitness e até outros esportes, como lutas e ginástica.

O mundo do fisiculturismo está sempre cercado de competições importantes para acompanhar. Uma das mais aguardadas já acontece no primeiro trimestre de 2025: o Arnold Sports .

Arnold Classic Ohio: história e expansão

O Arnold Classic existe desde o ano de 1989 a partir da homenagem ao nome do lendário Arnold Schwarzenegger. Entretanto, o mesmo evento já era exibido anteriormente, sendo chamado de The World Pro Championships.

Ao longo dos anos as categorias do fisiculturismo foram sendo alteradas. Até os anos 2000, havia apenas uma categoria para os homens e para as mulheres: Bodybuilder.

A partir de 2011, o Arnold Classic se tornou tão reconhecido que a federação resolveu criar o mesmo show em diferentes continentes. Na América do Sul, por exemplo, a versão regional do evento ocorre no Brasil todos os anos.