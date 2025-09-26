Theo Becker ganha apenas R$ 100 em torneio de fisiculturismo; veja fotos

Theo Becker ganha apenas R$ 100 em torneio de fisiculturismo; veja fotosAtor aposta no fisiculturismo e reinventa sua carreira em 1ª competição amadora. Imagem do galã foi prejudicada após passagem pelo reality A Fazenda
Theo Becker estreou no fisiculturismo em sua primeira competição oficial. Ator e ex-peão de A Fazenda, ele conquistou um troféu no esporte, mas levou para casa apenas um prêmio simbólico: um vale-compras de R$ 100 em uma farmácia de manipulação.
A estreia aconteceu no campeonato Batalha dos Pampas, organizado pela IFBB-RS (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness) em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal e onde vive atualmente.
Aos 48 anos, o gaúcho competiu na categoria Men's Physique, voltada para atletas com físico atlético, simétrico e esteticamente equilibrado, além de boa apresentação de palco. Diferente da sunga tradicional, optou por subir ao palco de bermuda.
Durante a preparação, o ator passou por treinos intensos e dieta rigorosa, ganhando 16 kg de massa muscular e reduzindo o percentual de gordura corporal para 6%.
Theo Becker vence prêmio de fisiculturismo: veja fotos
Quem é Theo Becker
Theo Becker de Oliveira é ator, modelo, cantor e agora fisiculturista amador. Ganhou projeção nacional com sua participação conturbada em A Fazenda, reality show da Record, exibido em 2009.
Iniciou sua carreira como assistente de palco no programa Planeta Xuxa e, ainda em 2001, posou para a revista G Magazine.
Nas novelas, ficou conhecido em 2003 com o papel do nadador Caio Mendes em "Celebridade", novela da Globo, além de atuar em títulos da Record. No campo musical, lançou em 2014 o álbum solo "Minha Vez", em Brasília.
Agora, ele aposta no esporte como nova fase da carreira.
Theo Becker em A Fazenda e ação contra a Record
Theo Becker entrou com uma ação contra a Record pedindo R$ 10,2 milhões por danos morais pela sua participação na primeira edição de A Fazenda, exibida em 2009.
O ator alegou que sua imagem foi prejudicada após seguir orientações da direção do programa para criar conflitos entre o elenco e aumentar a audiência.
Um dos cortes mais lembrados do reality é a discussão de Becker com o ator Jonathan Haagensen.
Após reclamar da demora do rival no banho, Theo tentou intimidar Jonathan batendo os punhos no peito e dizendo: "Esse aqui é irmão desse aqui".
Durante a competição de fisiculturismo Batalha dos Pampas, ele fez questão de replicar a cena. Veja o vídeo:
O tiro saiu pela culatra e o ex-peão acabou sendo rejeitado pelo público, ficando conhecido como louco e vilão da edição. Após sua eliminação, Becker teve dificuldades para conseguir novos trabalhos e não teve seu contrato renovado com a Record.
Ele já tinha duas passagens pela emissora, a primeira entre 2004 e 2010, integrando o elenco de novelas como “A Escrava Isaura”, “Prova de Amor” e “Os Mutantes”. Entre 2017 e 2018, participou do reality “Dancing Brasil” e da série bíblica “Lia”.
Becker perdeu a ação e o caso foi arquivado em dezembro de 2024.