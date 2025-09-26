Theo Becker ganha apenas R$ 100 em torneio de fisiculturismo; veja fotos

Após deixar carreira de ator, cantor e modelo, Theo Becker aposta no mundo do fisiculturismo / Crédito: Reprodução / Instagram

Theo Becker estreou no fisiculturismo em sua primeira competição oficial. Ator e ex-peão de A Fazenda, ele conquistou um troféu no esporte, mas levou para casa apenas um prêmio simbólico: um vale-compras de R$ 100 em uma farmácia de manipulação. A estreia aconteceu no campeonato Batalha dos Pampas, organizado pela IFBB-RS (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness) em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal e onde vive atualmente.

Aos 48 anos, o gaúcho competiu na categoria Men's Physique, voltada para atletas com físico atlético, simétrico e esteticamente equilibrado, além de boa apresentação de palco. Diferente da sunga tradicional, optou por subir ao palco de bermuda. Durante a preparação, o ator passou por treinos intensos e dieta rigorosa, ganhando 16 kg de massa muscular e reduzindo o percentual de gordura corporal para 6%.

Theo Becker é natural de Pelotas, cidade pioneira em fisiculturismo no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução / Instagram O fisiculturista é casado com a médica Raphaela Lamim desde 2015, com quem tem dois filhos Crédito: Reprodução / Instagram Becker agradeceu seu treinador, Senna, em suas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram O prêmio foi de apenas um vale-compras de R$ 100 Crédito: Reprodução / Instagram Quem é Theo Becker Theo Becker de Oliveira é ator, modelo, cantor e agora fisiculturista amador. Ganhou projeção nacional com sua participação conturbada em A Fazenda, reality show da Record, exibido em 2009.

Iniciou sua carreira como assistente de palco no programa Planeta Xuxa e, ainda em 2001, posou para a revista G Magazine. Nas novelas, ficou conhecido em 2003 com o papel do nadador Caio Mendes em "Celebridade", novela da Globo, além de atuar em títulos da Record. No campo musical, lançou em 2014 o álbum solo "Minha Vez", em Brasília. Agora, ele aposta no esporte como nova fase da carreira.

Theo Becker em A Fazenda e ação contra a Record Theo Becker entrou com uma ação contra a Record pedindo R$ 10,2 milhões por danos morais pela sua participação na primeira edição de A Fazenda, exibida em 2009. O ator alegou que sua imagem foi prejudicada após seguir orientações da direção do programa para criar conflitos entre o elenco e aumentar a audiência.